Полиция ищет заммэра Черкасс, открыто дело по статье об умышленном убийстве

Заместитель мэра Черкасс Юрий Ботнар 15 июля днем ​​вышел по делам и до сих пор не вернулся

Полиция начала поиски заместителя мэра Черкасс Юрия Ботнара. Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

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Отмечается, что в Черкасский отдел полиции обратились родные заместителя городского головы Черкасс с сообщением о том, что чиновник длительное время не выходит на связь, на рабочем месте он также отсутствует. Согласно предоставленной информации, он 15 июля днем ​​вышел по делам и до сих пор не вернулся. Коллегам по работе также неизвестно его местонахождение.

"По данному факту полицией Черкасс внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские начали мероприятия по установлению места нахождения пропавшего.

Сегодня, 16 июля, об исчезновении Ботнара заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

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Наталия Медведева

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