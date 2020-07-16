Мэр Черкасс заявил о пропаже своего заместителя

Заммэра Черкасс Ботнар пропал. Чиновник ушел на встречу вчера вечером и с тех пор не выходит на связь, передает слова родственников мэр Бондаренко

Заместитель мэра Черкасс Юрий Ботнар пропал и не выходит на связь со вчерашнего вечера. Об этом написал в Facebook глава города Анатолий Бондаренко.

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По его словам, чиновника не обнаружили на работе сегодня утром. Жена и отец Ботнара сообщили, что вчера заммэра около 19:30 отошел от автомобиля на какую-то встречу. С тех пор он не выходит на связь, телефон отключен. Где находится чиновник – неизвестно

О пропаже уже сообщили в правоохранительные органы. Бондаренко просит всех, кто что-либо занет о местонахождении Ботнара, передавать информацию полиции или ему лично.

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Марк Сировой

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