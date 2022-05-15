UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Полиция Италии отчиталась об отбитых кибератаках из России против Евровидения – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 15:37
Полиция Италии отчиталась об отбитых кибератаках из России против Евровидения – Reuters - Фото
Иллюстративное фото (depositphotos.com)

Итальянская полиция сообщила, что предотвратила кибератаки пророссийских хакерских группировок на сетевую инфраструктуру песенного конкурса Евровидение во время полуфинала 10 мая и вчерашнего финала конкурса. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Во время голосования и выступлений конкурсантов отдел кибербезопасности полиции заблокировал несколько кибератак со стороны хакерской группы Killnet и связанной с ней группы Legion, сообщили в полиции.

Правоохранители также уточнили, что пользовались информацией из Telegram-каналов группировки для предотвращения возможных угроз и определения источника атак.

13 мая сообщалось, что пропутинская хакерская группа Killnet угрожала парализовать DDoS-атаками систему онлайн-голосования. 

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
российские хакеры кибератаки Евровидение 2022
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 