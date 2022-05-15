Полиция Италии отчиталась об отбитых кибератаках из России против Евровидения – Reuters

Итальянская полиция сообщила, что предотвратила кибератаки пророссийских хакерских группировок на сетевую инфраструктуру песенного конкурса Евровидение во время полуфинала 10 мая и вчерашнего финала конкурса. Об этом сообщает Reuters.

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Во время голосования и выступлений конкурсантов отдел кибербезопасности полиции заблокировал несколько кибератак со стороны хакерской группы Killnet и связанной с ней группы Legion, сообщили в полиции.

Правоохранители также уточнили, что пользовались информацией из Telegram-каналов группировки для предотвращения возможных угроз и определения источника атак.

13 мая сообщалось, что пропутинская хакерская группа Killnet угрожала парализовать DDoS-атаками систему онлайн-голосования.

Группа Kalush Orchestra победила как представитель Украины в песенном конкурсе Евровидение-2022.

После своего конкурсного выступления группа Kalush Orchestra со сцены обратилась к зрителям всего мира с призывом спасти украинских военнослужащих, окруженных российскими войсками в Мариуполе на заводе Азовсталь.

Сергей Бережной

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