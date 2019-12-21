Полиция: Изъято 4 400 единиц игорного оборудования на 51 млн грн

Космолот (фото - Евгений Шишацкий/LIGA.net)

Полиция заявляет, что в процессе закрытия игорных заведений было изъято 4 400 единиц игорного оборудования общей стоимостью 51,3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Среди изъятого оборудования - 29 электронных рулеток, 107 столов для игры в покер, 247 игровых автоматов, 3 715 единиц компьютерного оборудования, 318 единиц другого компьютерного оборудования. По фактам занятия игорным бизнесом открыто 250 уголовных производств по ст. 203-2 УК.

По спецлинии 102 поступило 14 сообщений о незаконной деятельности игровых автоматов, по трем адресам полицейские задокументировали противоправную деятельность, в других случаях информация не подтвердилась.

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