Полиция открыла 11 уголовных дел по двойникам кандидатов в мэры

Наиболее вопиющим фактом в полиции назвали регистрацию двух двойников мэра Умани Александра Цебрия

По фактам регистрации во время избирательного процесса кандидатов-двойников полиция открыла 11 уголовных производств. Об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Руслан Дударец.

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По его словам, сейчас начато уже 219 уголовных производств по нарушениям во время избирательного процесса. Из них 112 дел непосредственно связаны с избирательным процессом, 107 – опосредованно.

80% этих производств касаются подкупа избирателей и препятствованию в реализации избирательного законодательства.

По двойникам кандидатов открыто 11 производств. "Наиболее вопиющий факт – регистрация двух двойников мэра города Умани Александра Цебрия. Сейчас по этим фактам открыто два уголовных производства", – сказал Дударец.

Также, по его словам, имеют место факты по распространению недостоверной информации о снятии кандидатуры в пользу другого кандидата.

23 сентября Уманская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) зарегистрировала кандидатами в мэры города двух тезок (один из них – полный) действующего главы Александра Цебрия. Решение принимали ночью на улице.

В ОПОРЕ считают, что одним из важных вызовов этой избирательной кампании стала технология двойников, или клонов.

Вадим Ребрина

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