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Нападение на журналистов во время интервью с главой Укрэксимбанка: полиция открыла дело

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2021, 10:30
Нападение на журналистов во время интервью с главой Укрэксимбанка: полиция открыла дело - Фото
Нападение на журналистов (Фото - Радио Свобода)

Полиция открыла дело о нападении на журналистов программы Схемы в Укрэксимбанке во время записи интервью с председателем правления Евгением Мецгером. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

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В МВД сообщили, что вчера на линию 102 поступило сообщение от редактора интернет-издания о том, что в Киеве в помещении финучреждения на улице Антоновича (здание Укрэксимбанка находится по ул. Антоновича, 127, – ред.) съемочной группе препятствуют журналистской деятельности. На место выехали наряды патрульных и следственно-оперативная группа.

Сообщается, что уголовное производство начато по статье о препятствовании профессиональной деятельности журналистов, сейчас правоохранители проводят следственные действия для объективного расследования случившегося.

Журналисты Схем после нападения опубликовали аудио произошедшего:

  • 4 октября 2021-го журналисты Схем сообщили, что на заранее запланированном интервью задали вопрос председателю правления Укрэксимбанка, который ему "не понравился". Охранники попытались остановить запись на одной из камер, "скрутили" оператора, отобрали у него флешку с видео и вынесли всю технику из кабинета. По словам журналистов, против оператора применили физическую силу.

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Оксана Житнюк
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