Полиция: Разоблачены трое мужчин, которые присвоили более 2,5 млн грн донатов для ВСУ
Задержанный (Фото: Офис генпрокурора)

Национальная полиция разоблачила трех человек, которые выдавали себя за военных и присвоили 2,5 млн грн донатов для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили Нацполиция и Офис генерального прокурора.

Им объявлено о подозрении в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем. Мужчинам грозит до восьми лет тюрьмы.

По данным следствия, подозреваемые создали в нескольких популярных соцсетях десятки фейковых аккаунтов. Используя фотографии документов действующих украинских военнослужащих, они публиковали объявления о сборе средств якобы на нужды ВСУ. Вместо этого полученные средства мужчины использовали на собственные нужды.

В настоящее время установлено, что подозреваемые присвоили донаты более чем на 2,5 млн грн.

Во время проведения обысков по местам их проживания и регистрации на территории Черкасской и Киевской областей изъяты мобильные телефоны, банковские карты, компьютерная техника и другие доказательства. В настоящее время устанавливаются все причастные к преступлению, пострадавшие граждане и общая сумма ущерба.

Полиция: Разоблачены трое мужчин, которые присвоили более 2,5 млн грн донатов для ВСУ
Фото: ОГП
Полиция: Разоблачены трое мужчин, которые присвоили более 2,5 млн грн донатов для ВСУ
Фото: ОГП
Полиция: Разоблачены трое мужчин, которые присвоили более 2,5 млн грн донатов для ВСУ
Фото: ОГП
Полиция: Разоблачены трое мужчин, которые присвоили более 2,5 млн грн донатов для ВСУ
Фото: ОГП
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