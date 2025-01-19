Полиция: Разоблачены трое мужчин, которые присвоили более 2,5 млн грн донатов для ВСУ

Задержанный (Фото: Офис генпрокурора)

Национальная полиция разоблачила трех человек, которые выдавали себя за военных и присвоили 2,5 млн грн донатов для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили Нацполиция и Офис генерального прокурора.

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Им объявлено о подозрении в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем. Мужчинам грозит до восьми лет тюрьмы.

По данным следствия, подозреваемые создали в нескольких популярных соцсетях десятки фейковых аккаунтов. Используя фотографии документов действующих украинских военнослужащих, они публиковали объявления о сборе средств якобы на нужды ВСУ. Вместо этого полученные средства мужчины использовали на собственные нужды.

В настоящее время установлено, что подозреваемые присвоили донаты более чем на 2,5 млн грн.

Во время проведения обысков по местам их проживания и регистрации на территории Черкасской и Киевской областей изъяты мобильные телефоны, банковские карты, компьютерная техника и другие доказательства. В настоящее время устанавливаются все причастные к преступлению, пострадавшие граждане и общая сумма ущерба.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

15 ноября 2024 года следователи Нацполиции сообщили о подозрении военнослужащему-блогеру. По данным следствия, он обманул своих подписчиков во время сбора средств для ВСУ.

Собеседник LIGA.net в ведомстве сообщил, что речь идет о военном и писателе Владиславе Сорде.