Поліція: Викрито трьох чоловіків, які привласнили понад 2,5 млн грн донатів для ЗСУ

Затриманий (Фото: Офіс генпрокурора)

Національна поліція викрила трьох людей, які видавали себе за військових та привласнили 2,5 млн грн донатів для Збройних Сил України. Про це повідомили Нацполіція та Офіс генерального прокурора.

Їм оголошено про підозру у шахрайстві та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Чоловікам загрожує до восьми років тюрми.

За даними слідства, підозрювані створили в кількох популярних соцмережах десятки фейкових акаунтів. Використовуючи фотографії документів чинних українських військовослужбовців, вони публікували оголошення про збір коштів нібито на потреби ЗСУ. Натомість отримані кошти чоловіки використовували на власні потреби.

На цей час встановлено, що підозрювані привласнили донати на понад 2,5 млн грн.

Під час проведення обшуків за місцями їх проживання та реєстрації на території Черкаської та Київської областей вилучено мобільні телефони, банківські картки, компʼютерну техніку та інші докази. Наразі встановлюються всі причетні до злочину, постраждалі громадяни та загальна сума збитків.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

15 листопада 2024 року слідчі Нацполіції повідомили про підозру військовослужбовцю-блогеру. За даними слідства, він ошукав своїх підписників під час збирання коштів для ЗСУ.

Співрозмовник LIGA.net у відомстві повідомив, що йдеться про військового та письменника Владислава Сорда.