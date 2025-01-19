Поліція: Викрито трьох чоловіків, які привласнили понад 2,5 млн грн донатів для ЗСУ
Затриманий (Фото: Офіс генпрокурора)

Національна поліція викрила трьох людей, які видавали себе за військових та привласнили 2,5 млн грн донатів для Збройних Сил України. Про це повідомили Нацполіція та Офіс генерального прокурора.

Їм оголошено про підозру у шахрайстві та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Чоловікам загрожує до восьми років тюрми.

За даними слідства, підозрювані створили в кількох популярних соцмережах десятки фейкових акаунтів. Використовуючи фотографії документів чинних українських військовослужбовців, вони публікували оголошення про збір коштів нібито на потреби ЗСУ. Натомість отримані кошти чоловіки використовували на власні потреби.

На цей час встановлено, що підозрювані привласнили донати на понад 2,5 млн грн.

Під час проведення обшуків за місцями їх проживання та реєстрації на території Черкаської та Київської областей вилучено мобільні телефони, банківські картки, компʼютерну техніку та інші докази. Наразі встановлюються всі причетні до злочину, постраждалі громадяни та загальна сума збитків.

Поліція: Викрито трьох чоловіків, які привласнили понад 2,5 млн грн донатів для ЗСУ
Фото: ОГП
Поліція: Викрито трьох чоловіків, які привласнили понад 2,5 млн грн донатів для ЗСУ
Фото: ОГП
Поліція: Викрито трьох чоловіків, які привласнили понад 2,5 млн грн донатів для ЗСУ
Фото: ОГП
Поліція: Викрито трьох чоловіків, які привласнили понад 2,5 млн грн донатів для ЗСУ
Фото: ОГП
Читайте також
Українці стали менше донатити на військові потреби – Bloomberg
війнапрокуратурашахрайстводонат