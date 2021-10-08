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Полиция в Киеве не дала повесить баннер с призывом к санкциям против Коломойского: видео

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08.10.2021, 20:20
Полиция в Киеве не дала повесить баннер с призывом к санкциям против Коломойского: видео - Фото
Скриншот с видео

На Майдане Независимости полиция отобрала у активистов партии Демократична сокира баннер с призывом к Совету нацбезопасности и обороны ввести санкции против олигарха Игоря Коломойского. Об этом партия сообщила в своем Facebook.

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"Сегодня на наших активистов напала полиция. Из-за баннера об Игоре Коломойском. Молча. Не представились. Не показали документы. Это произошло прямо в центре Киева, на Майдане Независимости", – говорится в сообщении.

По словам представителей партии, на баннере был призыв наложить санкции СНБО на Коломойского.

"Этот месседж почему-то не понравился полиции. Только наши активисты начали разворачивать плакат, чтобы повесить его на мост, анонимные полицейские мигом на них набросились и начали отбирать полотно", – сообщили в Демсокире.

На видео активистка спрашивает полицейского, на каких основаниях они отобрали баннер. Тот ответил: "Все вопросы на Владимирскую, 15". По этому адресу находится главное управление Нацполиции. 

Полиция в Киеве не дала повесить баннер с призывом к санкциям против Коломойского: видео
  • 5 марта США лишили Коломойского, а также всех его ближайших родственников права на въезд в США за причастность к коррупционным действиям, которые подорвали "веру украинского общества в демократические институты" в Украине.
  • Европейский союз поддержал решение США. 

Читайте также: Демсокира заявила о давлении СБУ на типографии из-за ее газеты. В спецслужбе отрицают

Вадим Ребрина
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санкции игорь коломойский демократична сокира
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