Полиция в Киеве не дала повесить баннер с призывом к санкциям против Коломойского: видео
На Майдане Независимости полиция отобрала у активистов партии Демократична сокира баннер с призывом к Совету нацбезопасности и обороны ввести санкции против олигарха Игоря Коломойского. Об этом партия сообщила в своем Facebook.
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"Сегодня на наших активистов напала полиция. Из-за баннера об Игоре Коломойском. Молча. Не представились. Не показали документы. Это произошло прямо в центре Киева, на Майдане Независимости", – говорится в сообщении.
По словам представителей партии, на баннере был призыв наложить санкции СНБО на Коломойского.
"Этот месседж почему-то не понравился полиции. Только наши активисты начали разворачивать плакат, чтобы повесить его на мост, анонимные полицейские мигом на них набросились и начали отбирать полотно", – сообщили в Демсокире.
На видео активистка спрашивает полицейского, на каких основаниях они отобрали баннер. Тот ответил: "Все вопросы на Владимирскую, 15". По этому адресу находится главное управление Нацполиции.
- 5 марта США лишили Коломойского, а также всех его ближайших родственников права на въезд в США за причастность к коррупционным действиям, которые подорвали "веру украинского общества в демократические институты" в Украине.
- Европейский союз поддержал решение США.
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