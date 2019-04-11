Полиция в Киеве не проверила здание после сообщения о минировании

Денис Манжосов не пришел на пресс-конференцию (скриншот видео)

Полицейские не смогли попасть внутрь помещения агентства Українські новини, где сегодня должна была состояться пресс-конференция бывшего участника Квартала 95 Дениса Манжосова, после того, как к ним поступило сообщение о минировании здания. Об этом в комментарии корреспонденту LIGA.net сообщила пресс-офицер Печерского отдела Нацполиции Оксана Тищенко.

"Нет, там они проверку не проводили", - сказала она в ответ на вопрос, удалось ли полицейский провести проверку внутри помещения.

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Сооснователь студии Квартал-95, друг детства Владимира Зеленского Денис Манжосов анонсировал пресс-конференцию, на которой планировал рассказать, почему он не общается с Зеленским уже на протяжении пяти лет. Однако мероприятие не состоялось – Манжосов приехал в офис агентства, но почти сразу покинул его и скрылся. Позже он сообщил, что передумал из-за угроз.

Вместе с тем к зданию Українських новин во время, отведенное на пресс-конференцию, прибыли полицейские и сотрудники ГСЧС.

В полиции заявили, что получили анонимное сообщение о минировании офиса.

"Поступило сообщение о минировании помещения информагентства, однако руководство агентства отказалось, чтобы правоохранители проводили там проверку. Они осмотрели прилегающую территорию. Далее будет решен вопрос о правовой квалификации", - сказала Тищенко.

На вопрос, кто бы нес ответственность, если бы сообщение о минировании оказалось правдивым и были бы жертвы, представитель полиции ответить не смогла.

"К сожалению правоохранители не могут без согласия попасть на частную территорию", - сказала Тищенко.

На вопрос, можно ли сейчас с уверенностью утверждать, что в помещении Українських новин нет взрывчатки, она также не смогла ответить.

Директор ИА Українські новини Денис Иванеско подтвердил, что полиция прибыла примерно в середине времени, отведенного на конференцию.

"Мы написали им объяснение, что вход в нашу редакцию, в ньюсрум - по редакционным удостоверениям. Есть видеонаблюдение, мы наблюдаем, кто к нам заходит, и что у нас никакой опасности нет", - сказал он.