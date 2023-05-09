Полиция: В Киевской области обнаружили еще одну сбитую российскую ракету – фото

В Киевской области 9 мая нашли еще одну сбитую ракету, которой российские оккупанты атаковали Украину. Об этом сообщили в полиции Киевской области.

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Правоохранители отметили, что на месте происшествия уже работают взрывотехники.

"Обнаружена еще одна сбитая ракета агрессора в одном из районов Киевской области. Пострадавших или повреждений инфраструктуры нет", – рассказали полицейские.

В полиции также призвали граждан не пренебрегать сигналами тревоги и немедленно проходить в укрытие, а в случае фиксации пролетов вражеских объектов безотлагательно обращаться на спецлинию "102".

9 мая 2023 года армия РФ нанесла удары по Киеву и области.

Позже в Воздушных силах сообщили, что 23 из 25 российских ракет были уничтожены противовоздушной обороной.

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Олег Васьків

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