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Полиция: В Киевской области обнаружили еще одну сбитую российскую ракету – фото

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 20:00
Полиция: В Киевской области обнаружили еще одну сбитую российскую ракету – фото - Фото
Ракета (Фото иллюстративное: Воздушное командование "Центр")

В Киевской области 9 мая нашли еще одну сбитую ракету, которой российские оккупанты атаковали Украину. Об этом сообщили в полиции Киевской области.

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Правоохранители отметили, что на месте происшествия уже работают взрывотехники.

"Обнаружена еще одна сбитая ракета агрессора в одном из районов Киевской области. Пострадавших или повреждений инфраструктуры нет", – рассказали полицейские.

В полиции также призвали граждан не пренебрегать сигналами тревоги и немедленно проходить в укрытие, а в случае фиксации пролетов вражеских объектов безотлагательно обращаться на спецлинию "102".

  • 9 мая 2023 года армия РФ нанесла удары по Киеву и области.
  • Позже в Воздушных силах сообщили, что 23 из 25 российских ракет были уничтожены противовоздушной обороной.

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Олег Васьків
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