Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Полиция закупит одежду у фигуранта расследований - Слідство.Інфо

Полиция закупит одежду у фигуранта расследований - Слідство.Інфо - Фото
Нацполиция (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.11.2019, 21:13

По данным журналистов, расследования ведут НПУ и ГБР

Национальная полиция намерена закупить более 6500 зимних штормовых курток для своих сотрудников на сумму свыше 16 млн грн у компании, которая является фигурантом расследований. Об этом сообщает Слідство.Інфо со ссылкой на данные системы Prozorro.

Отмечается, что фирма Праймформ выиграла тендер на продажу курток. По информации журналистов, эта фирма фигурирует в расследовании правоохранителей о мошенничестве при закупке носков для армии в 2015 году. Фирма якобы поставляла одежду для ВСУ по завышенным ценам. Как говорится в расследовании, продукция фигурантов была арестована несколько лет назад, а приговора по этому делу до сих пор нет.

Еще одно дело, по данным Слідства, ведет Госбюро расследований. Оно касается возможных злоупотреблений чиновников Минобороны, повлекших тяжкие последствия для государства. В этом деле, отмечают журналисты, также фигурирует Праймформ, которая получила от оборонного ведомства заказ на поставку носков. Сумма закупки - свыше 11 млн грн.

  • Ранее журналисты выяснили, что сотрудник Нацполиции мог участвовать в аферах с жильем - смотреть видео.

Читайте также: ГПУ: Минобороны нанесло убытков на 173 млн грн на закупках раций

Напишите нам
Нацполиция госзакупки тендер одежда расследование
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 