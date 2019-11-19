Полиция закупит одежду у фигуранта расследований - Слідство.Інфо

Нацполиция (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Национальная полиция намерена закупить более 6500 зимних штормовых курток для своих сотрудников на сумму свыше 16 млн грн у компании, которая является фигурантом расследований. Об этом сообщает Слідство.Інфо со ссылкой на данные системы Prozorro.

Отмечается, что фирма Праймформ выиграла тендер на продажу курток. По информации журналистов, эта фирма фигурирует в расследовании правоохранителей о мошенничестве при закупке носков для армии в 2015 году. Фирма якобы поставляла одежду для ВСУ по завышенным ценам. Как говорится в расследовании, продукция фигурантов была арестована несколько лет назад, а приговора по этому делу до сих пор нет.

Еще одно дело, по данным Слідства, ведет Госбюро расследований. Оно касается возможных злоупотреблений чиновников Минобороны, повлекших тяжкие последствия для государства. В этом деле, отмечают журналисты, также фигурирует Праймформ, которая получила от оборонного ведомства заказ на поставку носков. Сумма закупки - свыше 11 млн грн.

Ранее журналисты выяснили, что сотрудник Нацполиции мог участвовать в аферах с жильем - смотреть видео.

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