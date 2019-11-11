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ГПУ: чиновники Минобороны нанесли убытки на 173 млн грн

ГПУ: чиновники Минобороны нанесли убытки на 173 млн грн - Фото
Генпрокуратура (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
11.11.2019, 12:19

Должностные лица подозреваются в том, что при закупке средств связи действовали в интересах одного из спецэкспортеров

Генпрокуратура заявляет, что должностные лица Минобороны нанесли государству убытки в размере 173 млн грн, сообщает пресс-служба ГПУ.

По версии следствия, чиновники Минобороны в 2017 году закупили средства связи иностранного производства, но не предусмотрели при офсетной сделке компенсации Украине на сумму более 173 млн грн, что является обязательным условием при заключении сделок такого типа. Таким образом, утверждает ГПУ, должностные лица действовали вопреки интересам государства и для получения неправомерной выгоды одним из спецэкспортеров.

Зарегистрировано уголовное производство по признакам злоупотребления властью или служебным положением Уголовного кодекса. Досудебное расследование ведет НАБУ.

  • Министерство обороны сообщило об изъятии документов детективами НАБУ в рамках расследования дела о закупках вооружения и военной техники. Сообщается, что 8 ноября было изъято 15 томов документов в одном из подразделений Минобороны.
  • В деле о закупке некачественных бронежилетов для Вооруженных сил подозрения объявлены пятерым топ-чиновникам ВСУ, которые "были и есть ответственными" за прием и контроль качества вещевого имущества.

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