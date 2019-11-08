Минобороны сообщило об изъятии документов детективами НАБУ: фото

Министерство обороны сообщило об изъятии документов детективами Национального антикоррупционного бюро в рамках расследования дела о закупках вооружения и военной техники. Об этом вечером в пятницу сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
Сообщается, что сегодня было изъято 15 томов документов в одном из подразделений Минобороны. Со ссылкой на НАБУ в ведомстве уточнили, что бюро изучает обстоятельства внесения в гособоронзаказ грузовых автомобилей и ценообразования на них. Речь идет о закупке санитарных Богданов и грузовых МАЗов. В частности, НАБУ выясняет, почему ежегодно цена на эту продукцию росла на 30%, а также законность допсоглашений, которыми увеличена стоимость.
В Минобороны прогнозируют, что детективы-аудиторы будут работать в ведомстве в течение двух месяцев.
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