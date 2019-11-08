Минобороны сообщило об изъятии документов детективами НАБУ: фото

Фото: Минобороны

Министерство обороны сообщило об изъятии документов детективами Национального антикоррупционного бюро в рамках расследования дела о закупках вооружения и военной техники. Об этом вечером в пятницу сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Сообщается, что сегодня было изъято 15 томов документов в одном из подразделений Минобороны. Со ссылкой на НАБУ в ведомстве уточнили, что бюро изучает обстоятельства внесения в гособоронзаказ грузовых автомобилей и ценообразования на них. Речь идет о закупке санитарных Богданов и грузовых МАЗов. В частности, НАБУ выясняет, почему ежегодно цена на эту продукцию росла на 30%, а также законность допсоглашений, которыми увеличена стоимость.

В Минобороны прогнозируют, что детективы-аудиторы будут работать в ведомстве в течение двух месяцев.

26 октября 2017 года закупленные в 2016-2017 годах 100 санитарных автомобилей Богдан 2251 и 30 единиц бронированной санитарной техники на базе МТ-ЛБ отправили в военные части в районе проведения АТО.

отправили В феврале 2018-го производство санитарных Богданов было приостановлено до устранения выявленных недостатков медицинской и технической частей.

8 октября 2019 года г лавный военный прокурор Виктор Чумак начал уголовное производство из-за возможных злоупотреблений в Минобороны во время строительства "корветов" для нужд Военно-морских сил.

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