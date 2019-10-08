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Чумак начал уголовное производство из-за коррупции в Минобороны

Чумак начал уголовное производство из-за коррупции в Минобороны - Фото
Виктор Чумак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
08.10.2019, 15:08

Производство начато по факту возможного злоупотребления при строительстве и закупке корабля класса "корвет"

Главный военный прокурор Виктор Чумак начал уголовное производство из-за возможных злоупотреблений служебным положением в Министерстве обороны во время строительства "корветов" для нужд военно-морских сил. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. 

ГПУ информирует, что в Министерстве обороны был проведен аудит использования бюджетных средств.

"7 октября 2019 года главный военный прокурор начал уголовное производство по фактам возможного злоупотребления должностными лицами оборонного ведомства, что привело к потере 84,5 млн гривень бюджетных средств, при выполнении государственной программы создания и закупки корабля класса "корвет", - сообщают в пресс-службе.

Предварительно факты злоупотребления оценены как содержащие признаки правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.364 УК (злоупотребление властью или служебным положением с целью получения какой-либо неправомерной выгоды, повлекшее тяжкие последствия).

Проведение досудебного расследования поручено Национальному антикоррупционному бюро. 

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коррупция Виктор Чумак минобороны корветы
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