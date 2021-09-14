Полиция защитила топ-чиновников от компромата. Задержана "банда преступников"

Сотрудники киберполиции заявили о разоблачении преступной группировки, которая якобы распространяла на ряде сайтов фейковый компромат на топ-чиновников и требовала деньги за удаление таких новостей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По данным правоохранителей, пять человек в Киеве, Киевской и Черниговской областях публиковали в интернете ложные новости, которые "вредили деловой репутации политиков и чиновников". За удаление публикаций от "героев" новостей требовали деньги.

Правоохранители утверждают, что "провокационные и недостоверные" сведения о должностных лицах, политиках, бизнесменах и их родственниках публиковались на 13 разных сайтах. В основном это были материалы на тему коррупции.

В полиции заявляют, что информация распространялась до тех пор, пока политик или чиновник не обратится с просьбой об удалении, для этого авторы новостей оставляли адрес электронной почты. При этом плату требовали в криптовалюте и давали инструкции для перевода на электронные кошельки. Сообщается, что четверо "потерпевших" перечислили от 150 000 до 200 000 грн, несколько из них и обратились в полицию.

Также в полиции заявляют, что группа лиц незаконно собирала, хранила и публиковала в СМИ конфиденциальную информацию о политиках и чиновниках без их согласия.

Правоохранители проводят семь обысков в офисе и домах фигурантов. Открыто дело по статьям о вымогательстве и нарушении неприкосновенности частной жизни, авторам публикаций грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

13 сентября 2021-го ГБР нашло видео в анонимных ТГ-каналах. На смонтированной записи якобы депутат Лерос

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Оксана Житнюк

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