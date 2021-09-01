Удаление новостей о ДТП с Трухиным. Корниенко считает, что "это может быть пиар-войной"

Глава Слуги народа Александр Корниенко заявил, что массовое удаление новостей о ДТП с участием депутата партии Александра Трухина "может быть какой-то пиар-войной". Об этом он сказал НВ.

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Он настаивает, что по скандалу с ДТП нужно дождаться выводов правоохранительных органов.

Когда ему задали вопрос, что есть скриншоты новостей о ДТП, которые исчезли, и не думает ли он, что журналисты сами по себе решили удалять новости, и "избиратели же не дураки", Корниенко ответил, что реакция партии на этот момент "необязательна".

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"Это же не обязательно, это может быть какая-то вообще пиар-война", – сказал он.

На уточняющий вопрос, пиар-война кого с кем, он затруднился сказать четко.

"Если это речь идет о Трухине, то (война) кого-то с ним. Могут быть враги, которые серьезно занимаются Полтавской областью, у которых серьезные вопросы возникли по работе коллег из Слуги народа. Депутаты там себя ведут так, будто они не депутаты нашей партии. И Александр там пытается этот вопрос решить. И вообще, он является заместителем председателя бюджетного комитета", – перечислил он варианты.

Прямо на вопрос, общался ли он лично с Трухиным после ДТП, глава партии не ответил, как и на вопрос, подтвердил ли тот свое участие в этом ДТП. Сказал лишь, что "общаюсь со всеми нардепами своей фракции".

23 августа 2021-го в Дарницком районе Киева Audi, не придерживаясь безопасной дистанции, въехал в Ford впереди, а Ford – в Daewoo. Пострадали шесть человек. Свидетель говорит, что за рулем Audi был Трухин.

История обернулась скандалом: десятки СМИ удалили новость о ДТП, а кто-то пытался зачистить инфополе от упоминаний об аварии.

Руководство партии долгое время отказывалось комментировать произошедшее. Трухин ничего не сказал до сих пор.

Дело о ДТП полиция передала в ГБР.

Евгений Пилипенко

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