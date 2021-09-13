ГБР нашло видео в анонимных ТГ-каналах. На смонтированной записи якобы депутат Лерос

Сегодня несколько анонимных telegram-каналов опубликовали видео, на котором якобы депутат Гео Лерос договаривается об имитации нападения на себя. Уже к вечеру Госбюро расследований сообщило, что обратилось в Офис генпрокурора для открытия уголовного дела. Лерос утверждает, что видео смонтировано, и намерен защищать себя. Он обращает внимание, что большая часть так называемой записи "замазана".

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На записи с некачественными звуком и изображением (большая часть картинки с неизвестной целью заблюрена) человек, похожий на Лероса, предлагает неизвестному собеседнику организовать "трехходовочку", включающую физическое нападение на него с целью дискредитации некоторых представителей власти. Сама запись выглядит как пародия на журналистское расследование.

Однако уже к вечеру ГБР отрапортовало, что в Бюро нашли и посмотрели видео в telegram-каналах. "На видео зафиксировано лицо, внешне похожее на народного депутата Гео Лероса, которое за денежное вознаграждение подыскивает соучастников для совершения уголовного преступления, а именно – имитации нападения на себя лично для создания иллюзии угроз, якобы за политическую деятельность и с целью дискредитации органов государственной власти", – говорится в сообщении ГБР.

В ГБР считают, что действия депутата могут быть квалифицированы по статьям о подготовке к преступлению и введении в заблуждение. Бюро обратилось в Офис генпрокурора, чтобы открыть дело.

Кроме того, в полиции Киева сообщили, что полиция изучает видео "разговора при участии народного депутата". "Видео, распространенное в сети интернет, будет приобщено к материалам уголовного производства", – написали в полиции, не пояснив, о каком именно уголовном производстве речь.

Сам Лерос написал в Facebook, что против него начата "грязная кампания... в ответ на события, которые произошли в Верховной Раде на прошлой неделе", очевидно, имея в виду конфликт Лероса с депутатом Николаем Тищенко 9 сентября на заседании Рады. Тищенко тогда не понравилось выступления бывшего коллеги по фракции, и он попытался вытащить его из-за трибуны. Во время выступления Лерос обвинял власть, президента Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака в "сливе спецоперации" украинских спецслужб по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.

Лерос обращает внимание, что на видео с его якобы участием "полностью сфабрикован звук и замазано 70% экрана". "Почему на видео замазано 70% экрана? Кто же там? Где это снято и когда? И вообще, раз такое фуфло можно публиковать, тогда пусть это будет встреча с Зеленским и Ермаком. Если нет, тогда пусть публикуют полное видео и звук, чтобы можно было провести экспертизу, а не кормить всех очередным дерьмом", – написал депутат.

Он назвал публикацию видео "максимально циничной попыткой уничтожить" его репутацию и пообещал подать заявление в правоохранительные органы.

28 августа 2020 года Лерос в Facebook сообщил о поджоге своего автомобиля. Никаких больше подробностей он не предоставил.

1 сентября фракция Слуга народа приняла решение исключить Лероса из своих рядов после его критики в адрес действующей власти, в частности, Зеленского, Ермака и главы СБУ Ивана Баканова.

Вадим Ребрина

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