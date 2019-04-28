Политзаключенный Бекиров не получает лекарств, есть угроза комы

Украинский политзаключенный Эдем Бекиров, незаконно удерживаемый в российском СИЗО, больше недели не получает медикаментов. Об этом в Twitter сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Родственники Бекирова сообщают, что вероятность "сахарной комы" растет с каждым днем.
12 декабря прошлого года российские оккупанты задержали Бекирова на въезде в аннексированный Крым.
Бекиров, 1961 года рождения, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников.
В феврале Евросоюз в очередной раз потребовал освободить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Он нуждается в ежедневной медицинской помощи.
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