Политзаключенный Бекиров не получает лекарств, есть угроза комы

Фото: Twitter Ульяны Супрун

Украинский политзаключенный Эдем Бекиров, незаконно удерживаемый в российском СИЗО, больше недели не получает медикаментов. Об этом в Twitter сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Родственники Бекирова сообщают, что вероятность "сахарной комы" растет с каждым днем.

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12 декабря прошлого года российские оккупанты задержали Бекирова на въезде в аннексированный Крым.

Бекиров, 1961 года рождения, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников.

В феврале Евросоюз в очередной раз потребовал освободить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Он нуждается в ежедневной медицинской помощи.

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