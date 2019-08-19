Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Политзаключенный Карпюк "выбыл" из российской тюрьмы - адвокат

Политзаключенный Карпюк "выбыл" из российской тюрьмы - адвокат - Фото
Николай Карпюк
19.08.2019, 23:57

Защитник надеется на его скорое возвращение в Украину

Политзаключенный в России украинец Николай Карпюк "выбыл" из тюрьмы "Владимирский централ" в РФ. Об этом сообщает УП со ссылкой на адвоката Алексея Барановского.

Отмечается, что 29 июля Карпюку не передали посылку от Барановского - якобы из-за слишком большого веса. Адвокат уменьшил вес посылки с 27-ми до 19 кг, но 19 августа она снова вернулась в связи с тем, что "адресат выбыл".

По мнению адвоката, Это может значить, что в ближайшее время из России в Украину могут вернуться некоторые украинские политзаключенные.

Читайте также: Хотел помогать матери. Суд в РФ снова отказал Кольченко

Напишите нам
николай карпюк политзаключенные
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 