Политзаключенный Карпюк "выбыл" из российской тюрьмы - адвокат

Николай Карпюк

Политзаключенный в России украинец Николай Карпюк "выбыл" из тюрьмы "Владимирский централ" в РФ. Об этом сообщает УП со ссылкой на адвоката Алексея Барановского.

Отмечается, что 29 июля Карпюку не передали посылку от Барановского - якобы из-за слишком большого веса. Адвокат уменьшил вес посылки с 27-ми до 19 кг, но 19 августа она снова вернулась в связи с тем, что "адресат выбыл".

По мнению адвоката, Это может значить, что в ближайшее время из России в Украину могут вернуться некоторые украинские политзаключенные.

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