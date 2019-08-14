Хотел помогать матери. Суд в РФ снова отказал Кольченко

Александр Кольченко (фото - Антон Наумлюк, Радио Свобода)

Суд Копейска Челябинской области России отказал украинскому политзаключенному Александру Кольченко в досрочном освобождении после того, как он подал ходатайство о переводе на исправительные работы вместо заключения в колонии. Выездной суд состоялся в колонии №6 в Копейске 31 июля. Об этом сообщает Hromadske.

"Хотел бы еще раз подчеркнуть, что моя мать уже достигла пенсионного возраста, не работает и не имеет возможности меня содержать. Кроме того, в силу возраста, она очень нуждается в моей моральной, физической и - что немаловажно - материальной помощи. Я молод и работоспособен. Я хочу и могу и продолжать дальнейшее обучение и работать. Я не боюсь физического труда. Вместо того, чтобы жить за счет налогоплательщиков, я мог бы себя содержать", - сказал Кольченко.

Он также просил суд учесть, что с момента его задержания числится на контроле у ​​медицинских работников СИЗО и ИК-6 в связи с дефицитом массы тела.

"Устранить эту патологию в условиях колонии при отсутствии дополнительного белкового питания невозможно. Таким образом, эта проблема может перерасти в хроническое заболевание и иметь необратимые последствия", - добавил Кольченко.

Кольченко назвал принудительные работы "одним из возможных шагов к адаптации в обществе", а также заявил, что его дальнейшее пребывание в заключении мешает ему продолжать обучение в Таврическом национальном университете.

Свой отказ суд мотивировал тем, что Кольченко нарушал режим в колонии.

Российский правозащитник Николай Щур назвал отказ суда исключительно политическим решением. Правозащитники подали апелляцию в Челябинский областной суд. Рассмотрение апелляции должно состояться в течение месяца. Но перспектив правозащитник не видит. В комментарии Hromadske Щур также отметил: "Пока нет возможности зацепиться за что-то в формулировке отказа суда, чтобы обратиться в ЕСПЧ".

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил крымчанина Александра Кольченко, насильно вывезенного в Россию, к 10 годам строгого режима. Его и украинского режиссера Олега Сенцова судили по сфабрикованному обвинению в организацию терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

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