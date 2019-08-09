Стешенко тем, кого оговорил под пытками: Хочу извиниться - видео

Харьковчанин Александр Стешенко, которого оккупанты в Крыму приговорили в 2018 году к двум годам колонии-поселения, после освобождения хочет встретиться Эролом Велиевым и Александром Третьяковым. В интервью Крым.Реалии Стешенко сказал, что этих людей он оговорил в суде после пыток ФСБ.

Стешенко рассказал, что после задержания его избивали и били током до тех пор, пока он не подписал нужные оккупантам бумаги. Он говорит, что все, в чем он "признался" - неправда, и он даже не знаком с Эролом Велиевым и Александром Третьяковым, против которых дал показания.

"Хотел бы увидеться с этими людьми, объясниться. Думаю, они не глупые и все понимают, но я хотел бы принести свои извинения", - сказал Стешенко.

ФСБ России выдвинула заочные обвинения против помощника депутата Верховной рады Мустафы Джемилева Эрола Велиева и Александра Третьякова и объявила их в розыск. Российские силовики заявили, что якобы пресекли в Крыму деятельность экстремистской группы, якобы созданной Велиевым в Харькове, в состав которой, кроме Велиева, якобы входили бывшие спортсмены-боксеры Стешенко и Третьяков.

6 августва сообщалось, что Стешенко по УДО освободили из колонии в оккупированном Крыму, где его незаконно удерживали по приговору якобы за поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаев.

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