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Политзаключенного украинца освободили из крымской колонии

Политзаключенного украинца освободили из крымской колонии - Фото
Встреча с Александром Стешенко (фото - facebook.com/ppu.gov.ua)
06.08.2019, 23:21

Сообщается, что Александр Стешенко был освобожден по УДО

Политзаключенного харьковчанина Александра Стешенко освободили из колонии в оккупированном Крыму, где его незаконно удерживали по приговору якобы за поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаев. Об этом сообщает в Facebook постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич.

Кориневич написал, что встретился со Стешенко и обсудил с ним неправомерные дейстия оккупантов в Крыму.

Крымская правозащитная группа сообщает со сслыкой на Объединения родственников политузников Кремля, что Стешенко был освобожден по УДО (условно-досрочное освобождение).

22 августа 2018 года во временно оккупированном Крыму харьковчанина Александра Стешенко, задержанного 12 апреля в пункте пропуска Чонгар при въезде на полуостров, приговорили к двум годам лишения свободы.

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