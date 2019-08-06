Политзаключенного украинца освободили из крымской колонии

Политзаключенного харьковчанина Александра Стешенко освободили из колонии в оккупированном Крыму, где его незаконно удерживали по приговору якобы за поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаев. Об этом сообщает в Facebook постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич.
Кориневич написал, что встретился со Стешенко и обсудил с ним неправомерные дейстия оккупантов в Крыму.
Крымская правозащитная группа сообщает со сслыкой на Объединения родственников политузников Кремля, что Стешенко был освобожден по УДО (условно-досрочное освобождение).
22 августа 2018 года во временно оккупированном Крыму харьковчанина Александра Стешенко, задержанного 12 апреля в пункте пропуска Чонгар при въезде на полуостров, приговорили к двум годам лишения свободы.
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