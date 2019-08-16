Политзаключенный в России украинец вернулся домой

Владимир Присич (Фото: facebook.com/crimeahrg)

Гражданин Украины Владимир Присич, которого в 2016 году задержала в оккупированном Крыму ФСБ РФ и в СМИ назвала "шпионом украинской разведки", освобожден из российской колонии и 15 августа 2019 года доставлен в Украину. Об этом сообщает в Facebook Крымская правозащитнаяй группа со ссылкой на родственников Присича.

Отмечается, что сейчас украинец находится дома, в Харьковской области.

По данным КПГ, Присич чувствует себя удовлетворительно, но нуждается в лечении и реабилитации.

Сообщается, что Присич и его семья благодарят украинских правозащитников, представителей украинских властей, особенно консульскую службу МИД, Василия Кирилича и Тараса Малышевского за помощь в возвращении политзаключенного домой после окончания срока незаконного наказания.

Также Владимир благодарит всех неравнодушных людей, которые писали ему в колонию. Отмечается, что после получения писем из Верховной Рады и от украинской диаспоры в США, отношение администрации колонии к нему стало заметно лучше.

13 августа 2016 года в оккупированном Севастополе сотрудники ФСБ РФ задержали дальнобойщика из Харьковской области Владимира Присича, напоминают в КПГ .

14 августа 2016 года Присич под давлением сотрудников ФСБ и пытками электрическим током признался в шпионаже против РФ. Его "признательные показания" в конце августа транслировали в эфире государственного телеканала Россия 1 и других СМИ. Украинец отказался от этих показаний, как только его родственники заключили договор с независимыми адвокатами.

8 мая 2017 года "судья Гагаринского районного суда" Севастополя Павел Крылло приговорил Присича к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за хранение наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Наркотики были подброшены украинцу в автомобиль, в то время, когда его пытали и заставляли признаться в шпионаже.

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