Политзаключенный в России украинец вернулся домой

Гражданин Украины Владимир Присич, которого в 2016 году задержала в оккупированном Крыму ФСБ РФ и в СМИ назвала "шпионом украинской разведки", освобожден из российской колонии и 15 августа 2019 года доставлен в Украину. Об этом сообщает в Facebook Крымская правозащитнаяй группа со ссылкой на родственников Присича.
Отмечается, что сейчас украинец находится дома, в Харьковской области.
По данным КПГ, Присич чувствует себя удовлетворительно, но нуждается в лечении и реабилитации.
Сообщается, что Присич и его семья благодарят украинских правозащитников, представителей украинских властей, особенно консульскую службу МИД, Василия Кирилича и Тараса Малышевского за помощь в возвращении политзаключенного домой после окончания срока незаконного наказания.
Также Владимир благодарит всех неравнодушных людей, которые писали ему в колонию. Отмечается, что после получения писем из Верховной Рады и от украинской диаспоры в США, отношение администрации колонии к нему стало заметно лучше.
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