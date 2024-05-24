Полковник и бывший спикер ВСУ Сергей Череватый возглавил Укринформ

Сергей Череватый (Фото: Министерство культуры)

Бывший спикер Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины полковник Сергей Череватый стал генеральным директором национального информационного агентства "Укринформ". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики.

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В ведомстве охарактеризовали Череватого как авторитетного военного журналиста, спикера Восточной группировки ВСУ, полковника, кандидата политических наук. Перед ним будут стоять задачи по усилению эффективности и организации работы агентства в соответствии с актуальными вызовами, добавили там.

Журналист Алексей Мацука, возглавлявший Укринформ до Череватого, подтвердил свое увольнение и написал в Facebook: "Благодарю всех за замечательные месяцы плодотворной работы. Это было непросто, но все ради победы. Еще раз спасибо за неоценимый опыт".

23 мая 2024 года президент Зеленский подписал указ о том, что должность генерального директора Укринформа должен занимать военнослужащий или военнослужащая.

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