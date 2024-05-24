Полковник та колишній речник ЗСУ Сергій Череватий очолив Укрінформ

Сергій Череватий (Фото: Міністерство культури)

Колишній речник Східного угруповання військ Збройних Сил України полковник Сергій Череватий став генеральним директором національного інформаційного агентства "Укрінформ". Про це повідомили у пресслужбі Міністерства культури та інформаційної політики.

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У відомстві схарактеризували Череватого як авторитетного військового журналіста, речника Східного угруповання ЗСУ, полковника, кандидата політичних наук. Перед ним стоятимуть завдання щодо посилення ефективності та організації роботи агентства відповідно до актуальних викликів, додали там.

Журналіст Олексій Мацука, який очолював Укрінформ до Череватого, підтвердив своє звільнення та написав у Facebook: "Дякую всім за чудові місяці плідної роботи. Це було непросто, але все заради перемоги. Ще раз дякую за неоціненний досвід".

23 травня 2024 року президент Зеленський підписав указ про те, що посаду генерального директора Укрінформу має обіймати військовослужбовець або військовослужбовиця.

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