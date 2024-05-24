Генштаб скоротить штат на 60%. Частину військових відправлять у бойові частини

У Генштабі вважають, що завдяки цьому будуть можливі ротації у підрозділах, які тривалий час виконують бойові завдання в зоні бойових дій

Євген Острянський (Фото: Генштаб ЗСУ)

Генеральний штаб Збройних Сил України анонсував проведення оптимізації – штат скоротять на 60%, частину військових відправлять до бойових частин. Про це на брифінгу заявив начальник Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ Євгеній Острянський.

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За його словами, у лютому-березні 2024 року у Генштабі провели функціональне дослідження щодо оптимізації штату деяких структурних підрозділів та органів військового управління.

Буде, зокрема, розформовано низку військових організаційних структур, сформовано нові, а також оптимізовано ті, що вже існують. Завдяки цьому сподіваються не тільки зменшити штат, а й уникнути дублювання функцій.

"Звільненими" військовими планують поповнити органи управління оперативного й тактичного рівнів, а також бойові військові частини, додав Острянський. У Генштабі вважають, що завдяки цьому будуть можливі ротації у підрозділах, які тривалий час виконують бойові завдання в зоні бойових дій.

Після призначення Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ радник глави ОП Подоляк казав, що керівництво України чекає від нього проведення "аудиту" військовослужбовців, адже із 1 млн мобілізованих в реальних бойових діях брали участь лише до 300 000 осіб.

14 березня Сирський заявив про початок ротації для підрозділів, що довго воюють на передовій.

11 квітня Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.

12 квітня у Генштабі запевнили, що планова ротація на фронті триває – її вдалося реалізувати після перегляду чисельності певних підрозділів, які не беруть участі у боях. Вивільнені тисячі військовослужбовців були спрямовані до бойових частин, заявили в Генштабі.

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