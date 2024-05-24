Генштаб сократит штат на 60%. Часть военных отправят в боевые части

В Генштабе считают, что благодаря этому будут возможны ротации в подразделениях, длительно выполняющих боевые задания в зоне боевых действий

Евгений Острянский (Фото: Генштаб ВСУ)

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины анонсировал проведение оптимизации – штат сократят на 60%, часть военных отправят в боевые части. Об этом на брифинге заявил начальник Главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ Евгений Острянский.

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По его словам, в феврале-марте 2024 года в Генштабе было проведено функциональное исследование по оптимизации штата некоторых структурных подразделений и органов военного управления.

Будет, в частности, расформирован ряд военных организационных структур, сформированы новые, а также оптимизированы уже существующие. Благодаря этому надеются не только уменьшить штат, но и избежать дублирования функций.

"Уволенными" военными планируют пополнить органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части, добавил Острянский. В Генштабе считают, что благодаря этому будут возможны ротации в подразделениях, длительно выполняющих боевые задания в зоне боевых действий.

После назначения Сырского новым главнокомандующим ВСУ советник главы ОП Подоляк говорил, что руководство Украины ожидает от него проведения "аудита" военнослужащих, ведь из 1 млн мобилизованных в реальных боевых действиях участвовало только до 300 000 человек.

14 марта Сырский заявил о начале ротации для долговоюющих подразделений на передовой.

11 апреля Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии изъяли из документа норму, предусматривающую демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы.

12 апреля в Генштабе заверили, что плановая ротация на фронте продолжается – ее удалось реализовать после пересмотра численности определенных подразделений, не участвующих в боях. Высвободившиеся тысячи военнослужащих были направлены в боевые части, заявили в Генштабе.

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