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17.07.2019, 14:33

"Полковник, прекратите истерику": Смешко ответил Гриценко

"Полковник, прекратите истерику": Смешко ответил Гриценко - Фото
Игорь Смешко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам лидера партии Сила и честь, "жизнь есть и за пределами Рады", а поражение на выборах - "не повод для истерики"

Лидер партии Сила и честь Игорь Смешко ответил на обвинения лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко о якобы попытке "физического воздействия" на нардепа Дмитрия Добродомова, попросив "прекратить истерику". Об этом Смешко написал в Facebook.

"Не знаю, о каких "рогах" говорит господин Гриценко. Откровенно, не эксперт в этом вопросе. Но, полковник, прекратите истерику", - написал Смешко. 

По мнению Смешко, Анатолию Гриценко необходимо "научиться проигрывать": "Очередное непопадание в парламент - это не повод для истерики". 

Ранее Анатолий Гриценко обвинил Игоря Смешко в том, что тот со своим охранником якобы пытался "физически воздействовать" на нардепа Дмитрия Добродомова в студии канала ICTV, пригрозив членовредительством конкуренту на выборах в Раду.

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Теги: свобода слова, анатолий гриценко, игорь смешко
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