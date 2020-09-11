"Полно фантазий". В руководстве Слуги народа отреагировали на заявления Богдана о Ермаке

Заявления экс-главы Офиса Зеленского должны проверять правоохранительные органы, считает Корниенко

В интервью экс-главы Офиса президента Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону есть много фантазий и допущений. Об этом в эфире Украина 24 сказал глава партии Слуга народа Александр Корниенко, комментируя заявления Богдана о связях с Россией нынешнего главы ОП Андрея Ермака.

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"Там много всего было, разных фантазий, предположений, допущений, недопущений. Были ли там факты, надо действительно, чтобы компетентные органы разбирались, если они будут разбираться. Но звучало довольно высокохудожественно. Мы же понимаем, что на шестом или седьмом году тех событий, которые в Украине происходят в отношениях с РФ, чтобы что-то с человеком сделать достаточно сказать, что он сотрудничает с РФ", – сказал Корниенко.

Он также сказал, что не знает, действительно Ермак, как говорил Богдан, встречается с пятым президентом Петром Порошенко в столичном ресторане Sanahunt.

9 сентября, в интервью Гордону Богдан заявил , что не видел документа с 13 пунктами договоренностей между Ермаком и кем-то из России, но слышал о нем от дипломатов и спецслужб. Также он говорил, что слышал о встречах Ермака с Порошенко.

для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов о Ермаке. 10 сентября Богдана вызвали как свидетеля в Госбюро расследований:

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Марк Сировой

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