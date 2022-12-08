Полномасштабная война России в Украине не должна была стать неожиданностью – лидер Эстонии

Полномасштабная война России в Украине не должна была стать неожиданностью, к этому вели предыдущие действия РФ. Об этом в колонке для The New Statesman написала премьер Эстонии Кая Каллас.

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"После российского вторжения в феврале многие задавались вопросом "почему?". Почему Россия ведет геноцидную войну против Украины? Мой ответ всегда: просто посмотрите на историю", – написала Каллас.

Она подчеркнула, что Советский Союз разрушился, но его империализм остался.

"В России была похоронена правда о советском прошлом, а вместе с ней и уроки того времени. Восторжествовала безнаказанность. Сталинизм вернулся", – считает премьер Эстонии.

Она напомнила о применении Россией силы против Молдовы, Грузии, Крыма и восточной Украины.

"Слишком многие за пределами России проглядели эти события. Полномасштабная война России в Украине не должна была стать неожиданностью", – заявила Каллас.

Она подчеркнула, что прошедший год сделал видимым для всего мира лицо российских военных преступлений и российской оккупации.

"Эстония, как и половина Европы после Второй мировой войны, знает, что значит потерять все", – написала Каллас.

Она напомнила, что Эстония теряла свою территорию, свободу и пятую часть населения в результате советского террора.

"Шокирует то, что масштабы военных преступлений, систематических массовых убийств, депортаций и пыток в Украине сегодня являются повторением зверств Кремля в прошлом", – написала Каллас.

7 декабря Каллас заявила о "гарантиях для России", что "нечего о ней печься, лучше об Украине думайте".

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Наталія Медведєва

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