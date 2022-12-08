Премьер Эстонии – лидерам союзников: Смелее, наш ответ России будут изучать все диктаторы

Реакция союзников по цивилизованному миру на агрессию России "будет тщательно изучена всеми диктаторами и будущими диктаторами по всему миру", и потому в интересах Запада усилить поддержку Украины и продолжать увеличивать цену войны для Москвы, "пока последний российский солдат не покинет Украину". Об этом в колонке для The New Statesman написала премьер Эстонии Кая Каллас.

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Она отметила, что Запад правильно отреагировал на попытки России уничтожить Украину и ее народ, но, добавила, "пока продолжаются огромные человеческие страдания, мы сделали недостаточно".

Далее она описала, как обеспечить успешность ответа союзников:

"→ Мы должны предоставить Украине больше военной помощи, особенно современных комплексов ПРО/ПВО и боеприпасов;

→ Украине нужна более устойчивая финансовая поддержка;

→ мы можем остановить российскую военную машину, урезав экспортные доходы (например, обеспечив их ограничение потолком цен на нефть);

→ виновные в преступлении агрессии, в военных преступлениях и злодеяниях должны быть привлечены к ответственности;

→ мы должны заставить агрессора заплатить за все, что он разрушает: ЕС и его страны-партнеры владеют замороженными активами РФ на сумму более 300 млрд евро – давайте найдем конкретные юридические решения, чтобы использовать этот капитал для поддержки Украины".

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Помимо этих пунктов, отметила Каллас, лидерам нужно быть лидерами.

"Мы видели, как правительства принимают принципиальные решения, даже если они необязательно пользуются подавляющей поддержкой населения, потому что это правильные действия: будь то предоставление военной помощи Украине, усиление санкций или принятие дорогостоящих, но важных решений в поддержку нашей коллективной обороны", – пояснила она.

Она выразила надежду, что "к 2023 году у нас будет моральная ясность и политическая смелость", чтобы положить конец геноцидной войне России в Европе.

"Путь к миру – выгнать Россию из Украины", – напомнила она лидерам союзников.

3 декабря 2022 года Макрон заявил, что хотел бы, чтобы для России также были некие "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров.

Секретарь СНБО Данилов назвал эту идею "странной логикой подковерной дипломатии, время которой прошло", и добавил, что "лучшей гарантией будет исчезновение России в нынешних границах".

7 декабря Каллас заявила о "гарантиях для России", что "нечего о ней печься, лучше об Украине думайте".

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Євген Пилипенко

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