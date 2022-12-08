Премьер Эстонии – лидерам союзников: Смелее, наш ответ России будут изучать все диктаторы
Реакция союзников по цивилизованному миру на агрессию России "будет тщательно изучена всеми диктаторами и будущими диктаторами по всему миру", и потому в интересах Запада усилить поддержку Украины и продолжать увеличивать цену войны для Москвы, "пока последний российский солдат не покинет Украину". Об этом в колонке для The New Statesman написала премьер Эстонии Кая Каллас.
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Она отметила, что Запад правильно отреагировал на попытки России уничтожить Украину и ее народ, но, добавила, "пока продолжаются огромные человеческие страдания, мы сделали недостаточно".
Далее она описала, как обеспечить успешность ответа союзников:
"→ Мы должны предоставить Украине больше военной помощи, особенно современных комплексов ПРО/ПВО и боеприпасов;
→ Украине нужна более устойчивая финансовая поддержка;
→ мы можем остановить российскую военную машину, урезав экспортные доходы (например, обеспечив их ограничение потолком цен на нефть);
→ виновные в преступлении агрессии, в военных преступлениях и злодеяниях должны быть привлечены к ответственности;
→ мы должны заставить агрессора заплатить за все, что он разрушает: ЕС и его страны-партнеры владеют замороженными активами РФ на сумму более 300 млрд евро – давайте найдем конкретные юридические решения, чтобы использовать этот капитал для поддержки Украины".
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Помимо этих пунктов, отметила Каллас, лидерам нужно быть лидерами.
"Мы видели, как правительства принимают принципиальные решения, даже если они необязательно пользуются подавляющей поддержкой населения, потому что это правильные действия: будь то предоставление военной помощи Украине, усиление санкций или принятие дорогостоящих, но важных решений в поддержку нашей коллективной обороны", – пояснила она.
Она выразила надежду, что "к 2023 году у нас будет моральная ясность и политическая смелость", чтобы положить конец геноцидной войне России в Европе.
"Путь к миру – выгнать Россию из Украины", – напомнила она лидерам союзников.
- 3 декабря 2022 года Макрон заявил, что хотел бы, чтобы для России также были некие "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров.
- Секретарь СНБО Данилов назвал эту идею "странной логикой подковерной дипломатии, время которой прошло", и добавил, что "лучшей гарантией будет исчезновение России в нынешних границах".
- 7 декабря Каллас заявила о "гарантиях для России", что "нечего о ней печься, лучше об Украине думайте".
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