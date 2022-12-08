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Премьер Эстонии – лидерам союзников: Смелее, наш ответ России будут изучать все диктаторы

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2022, 11:06
Премьер Эстонии – лидерам союзников: Смелее, наш ответ России будут изучать все диктаторы - Фото
Кая Каллас (фото - ЕРА)

Реакция союзников по цивилизованному миру на агрессию России "будет тщательно изучена всеми диктаторами и будущими диктаторами по всему миру", и потому в интересах Запада усилить поддержку Украины и продолжать увеличивать цену войны для Москвы, "пока последний российский солдат не покинет Украину". Об этом в колонке для The New Statesman написала премьер Эстонии Кая Каллас.

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Она отметила, что Запад правильно отреагировал на попытки России уничтожить Украину и ее народ, но, добавила, "пока продолжаются огромные человеческие страдания, мы сделали недостаточно".

Далее она описала, как обеспечить успешность ответа союзников:

"→ Мы должны предоставить Украине больше военной помощи, особенно современных комплексов ПРО/ПВО и боеприпасов;
→ Украине нужна более устойчивая финансовая поддержка;
→ мы можем остановить российскую военную машину, урезав экспортные доходы (например, обеспечив их ограничение потолком цен на нефть);
→ виновные в преступлении агрессии, в военных преступлениях и злодеяниях должны быть привлечены к ответственности;
→ мы должны заставить агрессора заплатить за все, что он разрушает: ЕС и его страны-партнеры владеют замороженными активами РФ на сумму более 300 млрд евро – давайте найдем конкретные юридические решения, чтобы использовать этот капитал для поддержки Украины".

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Помимо этих пунктов, отметила Каллас, лидерам нужно быть лидерами.

"Мы видели, как правительства принимают принципиальные решения, даже если они необязательно пользуются подавляющей поддержкой населения, потому что это правильные действия: будь то предоставление военной помощи Украине, усиление санкций или принятие дорогостоящих, но важных решений в поддержку нашей коллективной обороны", – пояснила она.

Она выразила надежду, что "к 2023 году у нас будет моральная ясность и политическая смелость", чтобы положить конец геноцидной войне России в Европе.

"Путь к миру – выгнать Россию из Украины", – напомнила она лидерам союзников.

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Євген Пилипенко
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война военные преступления поддержка геноцид эстония Кая Каллас
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