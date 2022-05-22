"Положили два цветка на могилу планов врага". Уничтожены пушки Гиацинт и Пион – ОК Юг

21 мая на южном направлении Вооруженные Силы Украины уничтожили, в числе прочего, пушки "Гиацинт" и "Пион" российской армии. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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Как сообщается, в Херсонской области украинские военные накрыли огнем контрольно-наблюдательный пункт одного из ударных формирований врага.

"Управление подразделениями противником утрачено", – говорится в сообщении.

В целом за сутки в результате ракетно-артиллерийских обстрелов при поддержке авиации ВСУ уничтожены 29 россиян, модернизированный танк Т-72Б3, самоходная гаубица "Мста-С" и другая бронированная техника.

"Но очень символично на могилку планов врага наши ребята "положили" два "цветка" – крупнокалиберную пушку "Гиацинт" и самоходную пушку большой мощности "Пион", – сообщили в ОК Юг.

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Наталия Медведева

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