Польша и Израиль осудили баннер с Бандерой на КГГА

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Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэль Лион осудили вывешивание Киевской городской государственной администрацией баннера, изображающего лидера ОУН Степана Бандеру, в честь празднования 111 годовщины со дня его рождения. Соответствующее заявление опубликовано на сайте посольства Польши.

Также дипломаты осудили принятие Львовским облсоветом постановления о выделении госсредств на чествование памяти еще одного лидера ОУН Андрея Мельника, писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы. В заявлении Мельника называют "нацистским коллаборантом", Ивана Липу "ксенофобом", а его сына создателем "расисткой теории украинской расы".

"Мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки является оскорблением, и приводит к противоположному желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и процессе примирения наших народов", - говорится в заявлении.

1 января в Киеве прошло факельное шествие, приуроченное ко дню рождению Бандеры.

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