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Польша и Израиль осудили баннер с Бандерой на КГГА

Польша и Израиль осудили баннер с Бандерой на КГГА - Фото
Фото - скриншот из видео
02.01.2020, 17:37

Посол Польши Бартош Цихоцкий и дипломат из Израиля Джоэль Лион отнеслись к празднованию дня рождения председателя ОУН с "большим беспокойством"

Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэль Лион осудили вывешивание Киевской городской государственной администрацией баннера, изображающего лидера ОУН Степана Бандеру, в честь празднования 111 годовщины со дня его рождения. Соответствующее заявление опубликовано на сайте посольства Польши. 

Также дипломаты осудили принятие Львовским облсоветом постановления о выделении госсредств на чествование памяти еще одного лидера ОУН Андрея Мельника, писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы. В заявлении Мельника называют "нацистским коллаборантом", Ивана Липу "ксенофобом", а его сына создателем "расисткой теории украинской расы". 

"Мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки является оскорблением, и приводит к противоположному желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и процессе примирения наших народов", - говорится в заявлении.

  • 1 января в Киеве прошло факельное шествие, приуроченное ко дню рождению Бандеры. 

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Степан Бандера Бартош Цихоцкий джоэль лион
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