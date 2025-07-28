Польша поднимала авиацию из-за ударов России по Украине

В состояние максимальной готовности были приведены также наземные системы защиты

Авиация Польши (Иллюстративное фото: x.com/DowOperSZ)

Из-за ракетных ударов России по Украине Польша поднимала авиацию для защиты в ночь с 27 на 28 июля. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Польские и союзные самолеты, находившиеся на дежурстве, были подняты в воздух. Также в состояние максимальной готовности были приведены наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

"Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне угрозы", – отметили польские военные.

В Оперативном командовании отметили, что следят за текущей ситуацией, силы и средства остаются полностью готовыми к немедленному реагированию.