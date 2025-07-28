Польща підіймала авіацію через удари Росії по Україні

У стан максимальної готовності були приведені також наземні системи захисту

Авіація Польщі (Ілюстративне фото: x.com/DowOperSZ)

Через ракетні удари Росії по Україні Польща підіймала авіацію задля захисту в ніч з 27 на 28 липня. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Польські та союзні літаки, що були на чергуванні, підіймали в повітря. Також у стан максимальної готовності приводили наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

"Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, особливо в районах, що прилягають до зони загрози", – зазначили польські військові.

В Оперативному командуванні додали, що стежать за поточною ситуацією, сили та засоби залишаються повністю готовими до негайного реагування.