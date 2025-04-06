Польша привела ПВО в состояние боевой готовности из-за ракетной атаки РФ на Украину

В частности, Вооруженные силы страны поднимали в воздух истребители

Польские истребители (Фото: @DowOperSZ)

Польша утром 6 апреля приводила все силы и средства противовоздушной обороны в состояние боевой готовности из-за российской ракетной атаки на Украину. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в сети X.

В частности, командование приказало подняться в воздух польским и союзническим самолетам-истребителям, стоящим на дежурстве.

"В связи с интенсивной деятельностью дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, польская и союзническая авиация начала действовать в нашем воздушном пространстве", – говорилось в сообщении.

Также приведены в состояние максимальной готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки.

Принятые меры, как отметило командование, были направлены на защиту польских территорий, прилегающих к украинским.