Польша привела ПВО в состояние боевой готовности из-за ракетной атаки РФ на Украину
Польша утром 6 апреля приводила все силы и средства противовоздушной обороны в состояние боевой готовности из-за российской ракетной атаки на Украину. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в сети X.
В частности, командование приказало подняться в воздух польским и союзническим самолетам-истребителям, стоящим на дежурстве.
"В связи с интенсивной деятельностью дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, польская и союзническая авиация начала действовать в нашем воздушном пространстве", – говорилось в сообщении.
Также приведены в состояние максимальной готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки.
Принятые меры, как отметило командование, были направлены на защиту польских территорий, прилегающих к украинским.
- В ночь на 6 апреля Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, есть последствия в трех районах. Пострадали три человека, двое из них госпитализированы.
- Также утром 6 апреля Россия совершила ракетную атаку по всей территории Украины.