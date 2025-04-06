Польща привела ППО у стан бойової готовності через ракетну атаку РФ на Україну

Польські винищувачі (Фото: @DowOperSZ)

Польща вранці 6 квітня приводила всі наявні сили та засоби протиповітряної оборони у стан бойової готовності через російську ракетну атаку на Україну. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі у мережі Х.

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Зокрема, командування наказало піднятися у повітря польським і союзницьким літакам-винищувачам, які стояли на чергуванні.

"У зв’язку з інтенсивною діяльністю дальньої авіації Російської Федерації, що завдає ударів по об’єктах, розташованих, зокрема, на заході України, польська та союзницька авіація почала діяти в нашому повітряному просторі", – йшлося у повідомленні.

Також були приведені у стан максимальної готовності наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки.

Ужиті заходи, як зазначило командування, були спрямовані на убезпечення польських територій, що прилеглі до українських.