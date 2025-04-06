Польща привела ППО у стан бойової готовності через ракетну атаку РФ на Україну
Польща вранці 6 квітня приводила всі наявні сили та засоби протиповітряної оборони у стан бойової готовності через російську ракетну атаку на Україну. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі у мережі Х.
Зокрема, командування наказало піднятися у повітря польським і союзницьким літакам-винищувачам, які стояли на чергуванні.
"У зв’язку з інтенсивною діяльністю дальньої авіації Російської Федерації, що завдає ударів по об’єктах, розташованих, зокрема, на заході України, польська та союзницька авіація почала діяти в нашому повітряному просторі", – йшлося у повідомленні.
Також були приведені у стан максимальної готовності наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки.
Ужиті заходи, як зазначило командування, були спрямовані на убезпечення польських територій, що прилеглі до українських.
- У ніч проти 6 квітня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, є наслідки у трьох районах. Постраждали троє людей, двоє з них госпіталізовано.
- Також уранці 6 квітня Росія здійснила ракетну атаку по всій території України.