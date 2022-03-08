Польша просит ЕС не блокировать санкции против России: цена будет слишком высокой

Польша призывает партнеров по ЕС, особенно Германию, не блокировать дальнейшие санкции против России. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, пишет польское издание Polsat News.

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"К сожалению, это правда, что некоторые государства не хотят ужесточения санкций против России. Вчера канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не может себе позволить блокировать энергоресурсы из России. Это неправильный подход, основанный на мифе о том, что у нас нет альтернативы сотрудничеству с Россией. А эти альтернативы есть, речь идет о Персидском заливе, США и других частях света", — сказал замглавы МИД.

Яблонский отдельно обратился к правительству Германии: "Не блокируйте санкции... Цена их неввода будет намного выше... Если мы не введем санкции, Россия может продолжить эту войну и может выиграть".

Комментируя позицию Венгрии, Яблонский напомнил, что "Венгрия пока не блокировала никаких санкций", а из нее делают "удобного козла отпущения". Указывать пальцем на венгерского премьера Виктора Орбана – значит отвлекать внимание от политиков, которые несут "реальную общую ответственность за ситуацию", считает он.

"Германия – гораздо большая страна и имеет большее влияние на управление Евросоюзом, чем Венгрия" — напомнил замглавы МИД Польши.

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Валерия Кондратова

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