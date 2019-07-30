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Польша заявила о поддержке политики Зеленского по Донбассу

Польша заявила о поддержке политики Зеленского по Донбассу - Фото
Яцек Чапутович (фото - president.gov.ua)
30.07.2019, 09:09

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за назначение спецпредставителя ООН по Украине

Варшава поддерживает мирные инициативы Украины по урегулированию конфликта с Россией. Об этом  заявил в понедельник, 29 июля, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, сообщает Deutsche Welle.

"Мы поддерживаем действия президента Владимира Зеленского и его партии. После выборов у нас есть новый импульс. Президент Зеленский принимает конкретные шаги для отвода войск, обмена военнопленными", - отметил Чапутович.

По его словам, ситуация в Украине будет приоритетом для правительства Польши во время ротационного председательства в Совете Безопасности ООН в августе 2019 года.

Он добавил, что Польша выступает за назначение специального представителя ООН по конфликту на востоке Украины.

Варшава также поддерживает расширение "нормандского формата" - переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, в которых принимают участие Украина, Россия, Франция и Германия.

"С нашей точки зрения," нормандский формат "не принес удовлетворительных результатов. Россия не придерживается минских соглашений", - отметил Чапутович.

Он считает, что можно было бы рассмотреть привлечение к переговорам представителей США и Великобритании.

26 июня украинская армия провела первый этап отвода своих сил в Станице Луганской. 

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Владимир Зеленский Яцек Чапутович война Донбасс
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