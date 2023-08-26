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Польская газета пустила фейк – украинцы якобы избили поляков. Полиция: Это были грузины

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2023, 17:27
Польская газета пустила фейк – украинцы якобы избили поляков. Полиция: Это были грузины - Фото
Польская полиция (Иллюстративный фото)

Вечером 25 августа польская газета WolnośćTV опубликовала видео из Варшавы, на котором якобы 12 украинцев напали на поляков за отказ последних выкрикивать "Слава Украине". Варшавское отделение полиции идентифицировало нападающих – среди них не было граждан Украины.

Журналисты местного издания утверждали, что инцидент произошел в День независимости Украины 24 августа.

Они писали, что якобы 12 украинцев агрессивно вели себя по отношению к восьми полякам, которые "отказались восклицать украинский национальный лозунг", подчеркнув, что "для них это не важно".

Один из поляков предложил, чтобы "украинцы" прокричали "Слава Польше!" – но этого не произошло, пишут в газете. В итоге якобы пострадали восемь человек.

Варшавское отделение полиции отреагировало на эпизод, отметив, что были идентифицированы 13 человек, среди которых не было граждан Украины.

"Было идентифицировано 13 человек. Среди нападающих не было украинцев, но были граждане Грузии. Никто за медицинской помощью не обращался и о преступлении не заявлял", – отметили в ведомстве.

Скриншот

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Милана Головань
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