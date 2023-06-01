UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нардеп Бужанский "напал" на журналиста. Тот попросил его перейти на украинский – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 09:55
Видео: Киев 24
Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица
Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица
Украинский дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло грузовика россиян – FPV-видео с фронта
Украинский дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло грузовика россиян – FPV-видео с фронта

Мажоритарщик из Днепра, нардеп Максим Бужанский от партии Слуга народа в эфире телеканала Киев 24 "напал" на ведущего, попросившего его перейти с русского на украинский язык. Он также отказался отвечать на лозунг "Слава Украине".

29 мая нардеп в Telegram сделал сообщение, в котором говорилось, что он проголосовал "против" установления Дня памяти и победы над нацизмом.

"За перенос Дня Победы с 9 мая на 8 голосовал красной. Без меня", – написал он.

Журналист хотел обсудить с Бужанским его позицию по установлению восьмого мая Днем памяти и победы над нацизмом, приветствуя его национальным лозунгом "Слава Украине".

Бужанский отказался ответить "Героям Слава", сказавши вместо этого "Да, Слава Украине".

Когда Бужанский начал отвечать по-русски на вопросы из студии, почему он отдал свой голос "против", ведущий попросил его перейти на украинский язык.

Нардеп ответил, что "Вы можете попросить меня в чем угодно, но я буду говорить так, как мне удобно".

Затем Бужанский начал ссылаться на Конституцию Украины, мол, там отмечено, что "государственный язык – украинский, а государство гарантирует свободу и развитие других языков".

Кроме того, для защиты своей позиции он заявил, что якобы "половина украинцев русскоязычные".

В конце эфира Бужанский заявил, что ему "не о чем разговаривать" с ведущим и удалился.

Читайте также: "Честно" показали список нардепов, которые чаще всего прогуливали заседание во время полномасштабной войны

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаязыкскандалМаксим Бужанский
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 