Мажоритарщик из Днепра, нардеп Максим Бужанский от партии Слуга народа в эфире телеканала Киев 24 "напал" на ведущего, попросившего его перейти с русского на украинский язык. Он также отказался отвечать на лозунг "Слава Украине".

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29 мая нардеп в Telegram сделал сообщение, в котором говорилось, что он проголосовал "против" установления Дня памяти и победы над нацизмом.

"За перенос Дня Победы с 9 мая на 8 голосовал красной. Без меня", – написал он.

Журналист хотел обсудить с Бужанским его позицию по установлению восьмого мая Днем памяти и победы над нацизмом, приветствуя его национальным лозунгом "Слава Украине".

Бужанский отказался ответить "Героям Слава", сказавши вместо этого "Да, Слава Украине".

Когда Бужанский начал отвечать по-русски на вопросы из студии, почему он отдал свой голос "против", ведущий попросил его перейти на украинский язык.

Нардеп ответил, что "Вы можете попросить меня в чем угодно, но я буду говорить так, как мне удобно".

Затем Бужанский начал ссылаться на Конституцию Украины, мол, там отмечено, что "государственный язык – украинский, а государство гарантирует свободу и развитие других языков".

Кроме того, для защиты своей позиции он заявил, что якобы "половина украинцев русскоязычные".

В конце эфира Бужанский заявил, что ему "не о чем разговаривать" с ведущим и удалился.

14 июля 2020 года Бужанский инициировал законопроект о частичном возвращении русского языка в украинские школы. В Киеве были протесты.

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