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Нардеп Бужанський "напав" на журналіста. Той попросив його перейти на українську – відео видео

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 09:55
Відео: Київ 24
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Мажоритарник з Дніпра, нардеп Максим Бужанський від партії Слуга народу в ефірі телеканалу Київ 24 "напав" на ведучого, який попросив його перейти з російської на українську мову. Він також відмовився відповідати на гасло "Слава Україні".

29 травня нардеп у Telegram зробив допис, в якому йшлося, що він проголосував "проти" встановлення Дня пам'яті та перемоги над нацизмом.

"За перенос Дня Победы с 9 мая на 8-е голосовал красной. Без меня", – написав він.

Журналіст хотів обговорити з Бужанським його позицію щодо встановлення восьмого травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом, привітавши його національним гаслом "Слава Україні".

Бужанський відмовився відповісти "Героям Слава", натомість сказав "Да, Слава Украине".

Коли Бужанський почав відповідати російською на запитання зі студії, чому він віддав свій голос "проти", ведучий попросив його перейти на українську мову.

Нардеп відповів, що "вы можете попросить меня о чем угодно, но я буду говорить так, как мне удобно".

Потім Бужанський почав посилатися на Конституцію України: мовляв, там зазначено, що "державна мова – українська, а держава гарантує свободу й розвиток інших мов".

Крім того, для захисту своєї позиції він заявив, що нібито "половина украинцев русскоязычные".

Наприкінці ефіру Бужанський заявив, що йому "не о чем разговаривать" з ведучим та видалився.

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Мілана Головань
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