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Польська газета пустила фейк – українці нібито напали на поляків. Поліція: Це були грузини

Этот материал также доступен на русском
26.08.2023, 17:27
Польська газета пустила фейк – українці нібито напали на поляків. Поліція: Це були грузини - Фото
Польська поліція (Ілюстративне фото)

Ввечері 25 серпня польська газета WolnośćTV опублікувала відео з Варшави, на якому начебто 12 українців напали на поляків за відмову останніх вигукувати "Слава Україні". Варшавське відділення поліції ідентифікувало нападників — серед них не було громадян України.

Журналісти місцевого видання стверджували, що інцидент стався на День незалежності України 24 серпня. 

Медійники писали, що нібито 12 українців агресивно поводились по відношенню до восьми поляків, які "відмовилися вигукувати українське національне гасло", наголосивши, що "для них це не важливо".

Один із поляків запропонував, щоб "українці" прокричали "Слава Польщі!" – але цього не сталося, пишуть у газеті. У підсумку начебто постраждали вісім осіб. 

Варшавське відділення поліції відреагувало на епізод, зазначивши, що було ідентифіковано 13 осіб, серед яких не було громадян України.

"Було ідентифіковано 13 людей. Серед нападників не було українців, але натомість були громадяни Грузії. Ніхто за медичною допомогою не звертався і про злочин не заявляв", – зазначили у відомстві.

Скриншот

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Мілана Головань
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