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Польские пограничники выявили более 500 поддельных COVID-сертификатов из Украины

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2021, 19:48
Польские пограничники выявили более 500 поддельных COVID-сертификатов из Украины - Фото
Фото: Погранслужба Польши

Пограничная служба Польши на отрезке границы с Украиной выявила у въезжающих украинцев более 500 поддельных COVID-сертификатов. Об этом сообщает Надбужанский отдел Пограничной службы Польше.

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Как сообщается, в этом году польские пограничники выявили 554 сертификата о вакцинации против COVID-19 международного образца, выданные в Украине, которые вызывают обоснованное сомнение в их подлинности.

Больше всего таких случаев (352) обнаружено в пункте пропуска Гребенное.

Как отмечается, последний подобный случай произошел 25 октября в пункте пропуска Зосин: у пяти граждан Украины, которые вместе пересекали границу, подтверждена подделка COVID-сертификатов. Этих граждан задержали, против них открыли дела об использовании фальшивых документов при пограничном контроле. В итоге административным решением этим украинцам запретили въезд на территорию Польши.

Наличие COVID-сертификатов о прививках освобождает украинцев от прохождения карантина по прибытии в Польшу.

  • 27 октября сообщалось, что украинские пограничники с августа с помощью программного обеспечения SafeBorder выявили 350 фальшивых COVID-сертификатов.

Читайте также: Спецназ взял в Винницкой области продавцов фиктивных COVID-сертификатов: видео

Наталия Медведева
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польша коронавирус COVID-сертификат
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