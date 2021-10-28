Польские пограничники выявили более 500 поддельных COVID-сертификатов из Украины

Пограничная служба Польши на отрезке границы с Украиной выявила у въезжающих украинцев более 500 поддельных COVID-сертификатов. Об этом сообщает Надбужанский отдел Пограничной службы Польше.

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Как сообщается, в этом году польские пограничники выявили 554 сертификата о вакцинации против COVID-19 международного образца, выданные в Украине, которые вызывают обоснованное сомнение в их подлинности.

Больше всего таких случаев (352) обнаружено в пункте пропуска Гребенное.

Как отмечается, последний подобный случай произошел 25 октября в пункте пропуска Зосин: у пяти граждан Украины, которые вместе пересекали границу, подтверждена подделка COVID-сертификатов. Этих граждан задержали, против них открыли дела об использовании фальшивых документов при пограничном контроле. В итоге административным решением этим украинцам запретили въезд на территорию Польши.

Наличие COVID-сертификатов о прививках освобождает украинцев от прохождения карантина по прибытии в Польшу.

27 октября сообщалось, что украинские пограничники с августа с помощью программного обеспечения SafeBorder выявили 350 фальшивых COVID-сертификатов.

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Наталия Медведева

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