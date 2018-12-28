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28.12.2018, 15:44

Полторак анонсировал новые проходы судов через Керченский пролив

Полторак анонсировал новые проходы судов через Керченский пролив - Фото
Степан Полторак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр обороны Степан Полторак заверил, что Украина не откажется от использования Азовского моря, потому что это часть страны

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Украина не откажется от своего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, передает пресс-служба ведомства. 

"Будет и 20, и 30, и 100, и это будет всегда, потому что Азовское море - это часть Украины, Мариуполь, Бердянск - наши порты, это часть Украины, это часть нашей экономики", - подчеркнул министр. 

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Первый и второй переходы никак не отличались по организации и подготовке, отметил Полторак. Он считает, что Россия решила использовать второй проход для провокации, потому что увидела, что Украина планирует и в дальнейшем проходить через Керченский пролив. 

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что при новом проходе через Керченский пролив, чтобы избежать новой атаки россиян, на судах будут приглашенные представители ОБСЕ и других международных организаций.

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены несколько моряков. Их с кораблями забрали в Керчь, а позднее увезли в московское СИЗО.

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Теги: степан полторак, азовское море, керченский пролив, судна
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