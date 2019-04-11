Полторак: Мы будем ходить через Керчь и не откажемся от Азова

Степан Полторак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украинские корабли будут и дальше ходить через Керченский пролив, заявил министр обороны Степан Полторак в комментарии журналистам.

"Я об этом говорил уже неоднократно. Мы будем осуществлять проход через Керченский пролив. Если мы откажемся от таких проходов, это будет означать, что мы отказываемся от Азовского моря", - пояснил министр.

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Однако он добавил, что проход кораблей будет тогда, когда "мы получим полную готовность наших Военно-морских сил" и поддержку партнеров.

21 февраля министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина планирует новый поход кораблей через Керченский пролив, в связи с чем предпринимается ряд мер и ведется подготовка, в том числе, с международными партнерами. Он добавил, что ВМС, вероятно, удастся "удивить Россию".