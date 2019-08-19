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Полторак надеется на монобольшинство и хочет уйти "цивилизованно"

Полторак надеется на монобольшинство и хочет уйти "цивилизованно" - Фото
Степан Полторак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.08.2019, 16:45

Министр обороны рассчитывает, что новая Верховная Рада сможет принять закон о военном образовании и науке

Министр обороны Степан Полторак надеется на эффективную работу Верховной Рады IX созыва по вопросам военного образования и готов помогать советом. Об этом он рассказал в интервью АрмияИнформ.

"Надеюсь, что имея монобольшинство в парламенте, у депутатов появится возможность принять значительное количество законодательных актов в сфере военного образования", - заявил министр.

В частности, речь идет о законопроекте, касающемся вопросов военного образования и науки, а также проектов постановлений правительства о новой редакции Концепции военного образования.

По мнению Полторака, система военной подготовки должна быть изменена кардинально, поскольку военные вузы "слишком оторваны от практики". Главная цель изменений - профессионализация армии, заявил он.

Также Полторак отметил, что будет способствовать "цивилизованной передаче власти", которая, по его словам, "является огромной проблемой украинской политической культуры и традиции".

"Я сделаю все возможное, чтобы переходный период в армии не почувствовали, и чтобы подготовить нормальную базу новому руководству оборонного ведомства", - заявил министр.

Полторак анонсировал встречу с новоизбранными нардепами, которые будут работать в Комитете национальной безопасности и обороны. В Минобороны, по его словам, к этой встрече готовят ряд предложений, чтобы обеспечить преемственность решений и реформ. Министр выразил готовность "помогать и консультировать" новое руководство министерства.

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