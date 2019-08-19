Полторак рассказал о параде и о премиях ко Дню независимости

Степан Полторак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Финансовые ресурсы для выплаты премий военным ко Дню независимости есть, рассказал министр обороны Степан Полторак в интервью АрмияИнформ.

"Президент принял решение о выплатах премий военным ко Дню независимости - у нас финансовый ресурс позволяет это реализовать. И я подпишу соответствующий приказ о надлежащих выплатах", - заявил он.

Также Полторак пояснил свою позицию о проведении на День независимости военного парада. Министр обороны напомнил, что решение о параде принимает главнокомандующий - президент Владимир Зеленский. Решение президента - парад не проводить, и министерство обороны будет его выполнять. В то же время, Полторак заявил, что надо "четко законодательно определить порядок проведения парадов: когда и по какому случаю проводить, с какой целью".

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