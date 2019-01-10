Полторак: НАТО видит необходимость ускоренного вступления Украины

Степан Полторак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Во время последней встречи стран-участниц НАТО практически все члены Альянса говорили о необходимости ускоренного вступления Украины в блок. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак в интервью Урядовому курьеру.

Министр рассказал, как за последние четыре года в штаб-квартире НАТО эволюционировало отношение к принятию Украины.

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"Сначала нас воспринимали не слишком серьезно. Впоследствии не понимали, как это можно сделать, а уже во время последней встречи в Брюсселе практически все говорили о необходимости нашего ускоренного вступления в НАТО. Мы по всем направлениям получаем от них помощь. Особенно это стало ощутимо недавно - после акта открытой агрессии России", - отметил Полторак.

Министр сказал, что определенные трудности создала Венгрия, заблокировавшая формат встреч в штаб-квартире НАТО на уровне министров обороны. Тем не менее, по словам главы Минобороны, Украина значительно активизировала двусторонние встречи с коллегами из стран Альянса.

Говоря о задачах Украины на пути в НАТО, Полторак сказал, что в ближайший год нужно завершить реформу Минобороны и органов военного управления. Основной проблемой он назвал ресурсное обеспечение.

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8 января сообщалось, что нидерландский военный корабль, возглавивший одну из постоянно действующих групп НАТО, намерен зайти в Черное море.